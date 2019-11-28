Son Dakika Haberleri: Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı
Son Dakika Dünya Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı - Son Dakika Dünya

Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı

6 saat önce

Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattıView on euronews.

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Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattıView on euronews

Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:39 
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