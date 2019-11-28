Son Dakika › Dünya › Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı - Son Dakika Dünya
Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı
6 saat önce
Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattıView on euronews.
Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:39
Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı