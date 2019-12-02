Son Dakika Haberleri: Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı
Son Dakika Dünya Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı - Son Dakika Dünya

Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı

6 saat önce

Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattı

Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı, System.String[]

Canlı yayın sırasında peşine takılan çiftlik domuzu, Yunan muhabire zor anlar yaşattı.


Yunanistan'daki aşırı yağışlardan etkilenen Kineta bölgesinden son durumu bildirmek üzere kameranın karşısına geçen Yunan muhabir Lazos Mantikos'un, yayında bir son dakika konuğu olacağını kendisi de bilmiyordu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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