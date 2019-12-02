Son Dakika › Dünya › Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı - Son Dakika Dünya
Yunan muhabirin 'ünlü olmak isteyen domuzla' imtihanı
6 saat önce
Canlı yayın sırasında peşine takılan domuz Yunan muhabire zor anlar yaşattı
Canlı yayın sırasında peşine takılan çiftlik domuzu, Yunan muhabire zor anlar yaşattı.
Yunanistan'daki aşırı yağışlardan etkilenen Kineta bölgesinden son durumu bildirmek üzere kameranın karşısına geçen Yunan muhabir Lazos Mantikos'un, yayında bir son dakika konuğu olacağını kendisi de bilmiyordu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı