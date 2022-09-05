Türkiye'nin iddialarını çürütmek isteyen Yunan medyası Lavrion Kampı'ndaki PKK varlığını ispat etti - Son Dakika
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Türkiye'nin iddialarını çürütmek isteyen Yunan medyası Lavrion Kampı'ndaki PKK varlığını ispat etti

05.09.2022 21:18

Yunanistan'ın 'Newsbomb' isimli haber portalı, Türkiye'nin 'iddiasını' çürütmek için gittiği Lavrion Kampı'nda terör örgütü PKK'nın varlığını ifşa etti. Kamp içerisindeki PKK sembolleri ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'la birlikte diğer örgüt üyelerinin olduğu görseller net bir şekilde ortaya çıktı.

İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında büyük bir facianın önüne geçilmişti. Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki terörist, İstanbul'da yakalandı.

"İDDİA"LARI ÇÜRÜTMEK İÇİN GİDİP, PKK'NIN VARLIĞINI BELGELEDİLER

Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor. Ancak beldedeki göçmen kampı adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Yunan 'Newsbomb' haber portalının, " Türkiye'nin iddialarını çürütmek" amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi.

Yunan medyası, Lavrion Kampı'nda aklamaya çalıştığı PKK'nın varlığını ifşa etti

PKK SEMBOLLERİ VE ÖCALAN GÖRSELLERİ GÖRÜLDÜ

Haberde, kampın, "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürülürken, kamp içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü.

Yunan medyası, Lavrion Kampı'nda aklamaya çalıştığı PKK'nın varlığını ifşa etti

PKK'LILAR İÇİN OLUŞTURULAN YAŞAM ALANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Haberde, kampta yaşayan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de yer aldığı, duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için "şehit" ifadesinin kullanılması dikkati çekti. Mikrofon uzatılanların "PKK ağzıyla" Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın, PKK'lılar için oluşturulan yaşam alanları, PKK flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü.

Yunan medyası, Lavrion Kampı'nda aklamaya çalıştığı PKK'nın varlığını ifşa etti

RÖPORTAJI TERÖRİSTBAŞININ DEV POSTERİNİN ÖNÜNDE YAPTILAR

Teröristbaşının yer aldığı dev bir posterin önünde yapılan bir röportajda, "kampta PKK'ya ait sembol ve Öcalan görsellerinin olmasının buranın PKK kampı olduğu anlamına gelmeyeceği" ileri sürüldü.

YORUMLAR
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Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
Kaynak: AA

Lavrion, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin iddialarını çürütmek isteyen Yunan medyası Lavrion Kampı'ndaki PKK varlığını ispat etti - Son Dakika

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