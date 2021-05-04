YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE - Son Dakika

YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE

04.05.2021 14:13

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Yunan ordusunun işgal sırasında karargah olarak kullandığı 130 yıllık 2 katlı Paltaoğlu Konağı, bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Yunan ordusunun işgal sırasında karargah olarak kullandığı 130 yıllık 2 katlı Paltaoğlu Konağı, bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Konağın 100'den fazla hissedarı adına, yapının restore edilip, turizme kazandırılması için kurumlara başvuru yapıldığı belirtildi.

İğdir Mahallesi'nde Hacı İsmail Ağa tarafından 1890 yılında yapıldığı sanılan Paltaoğlu Konağı, yöreye ait Türk mimari yapısıyla dikkat çekiyor. İki ayrı bölümden oluşan ve bir bölümü yıkılmak üzere olan konak, 2001 yılında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı olarak tescil edildi. Yunan ordusunun 1921 yılında bölgeyi işgal etmesinin ardından karargah olarak bir süre kullandığı 2 katlı kerpiçten yapılma konak, bugün bakımsızlıktan dolayı tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İğdir Mahalle Muhtarı Saadettin Özel ve konağın 100'den fazla hissedarı, yıllara meydan okuyan tarihi konağın restore edilip, turizme kazandırılmasını istiyor. Muhtar Özel, Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü'ne konağı devlete hibe etmek için dilekçe verdiklerini, incelemenin sürdüğünü söyledi.

Paltaoğlu Konağa hissedarlarından Alaattin Paltaoğlu, tüm hissedarların konağın bağışlanmasını istediğini belirterek, "Dedemin yaptırdığı konağın 130 yıldan fazla geçmişi var. Bakımsızlıktan dolayı bu hale geldi. Konakta yaşayan dedem, Yunan ordusu bu bölgeyi işgal edince gitmişler. İşgalin sona ermesinin ardından geri dönmüş ve bir süre daha burada yaşamış. Biz bütün hissedarlar olarak bu konağın restore edilmesi için devletimize hibe etmeye karar verdik. İmzaları topladık ve gerekli kurumlara verdik. Restore edilip, dedemizin ismi verilse buranın yaşamasını istiyoruz" dedi.

'KONAK MAHALLEMİZİN SEMBOLÜ'

İğdir Mahalle Muhtarı Saadettin Özel, konağın tarihi bir geçmişi olduğunu ve ayakta kalmasını istediklerini ifade ederek, "Yunan ordusu bu bölgeyi işgal edince bu konağı da karargah olarak kullanmış. Konağı yaptıran Hacı İsmail Ağa, işgal nedeniyle ailesiyle burayı terk edip, Başmakcı'ya göç ediyor. Hatta konağı terk etmeden önce ahır olarak kullanılan bodrum kata bir teneke altın gömmüş. Yunanlılar burayı karargah olarak kullanırken, atları da bodrum kata koymuşlar. Teneke ortaya çıkmış ama içine bakmamışlar. Yunan ordusunun işgalinden sonra konağına geri dönen İsmail Ağa, sakladığı bir teneke altını tekrar bulunca, onunla cami yaptırıyor. Cami hala ayakta ve ibadet ediliyor. Bu konak bizim mahallemiz sembolüdür. Konağın tüm hissedarları hibe edilmesi için imza verdi. Bizde gerekli kurumlara başvurumuzu yaptık. Restore edilirse bu tarih yok olmaktan kurtulacaktır" diye konuştu.

YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE
YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE
YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE
YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE
YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE

Restorasyon, Çivril, İşgal, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı         
16:48
Öterken bayılan horozun ünü dünyaya yayıldı! Davet üstüne davet alıyor Öterken bayılan horozun ünü dünyaya yayıldı! Davet üstüne davet alıyor         
16:44
GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı         
16:36
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi         
16:29
Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi! Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi!         
16:16
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı!         
15:53
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:55:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YUNAN ORDUSUNUN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI TARİHİ KONAK YIKILMAK ÜZERE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement