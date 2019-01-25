Son Dakika Haberleri: Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı

Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı

1 saat önce

Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı onayladı.

Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı, System.String[]
Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı onayladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

Makedonya, Politika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi

Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:33:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]