Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı
1 saat önce
Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı onayladı.
Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: DHA
Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
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