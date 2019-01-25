Son Dakika Haberleri: Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı (2)

Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı (2)

1 saat önce

Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı '153 evet' ile onayladı.

Yunan Parlamentosu, Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı (2), System.String[]
Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı '153 evet' ile onayladı.

Yoğun müzakerelerden, çöken koalisyondan ve binlerce kişinin katıldığı, yüzden fazla kişinin gözaltına alındığı olaylı protesto gösterilerinden sonra Atina ile Üsküp arasındaki isim anlaşmazlığına son verecek "Prespa Anlaşması" bugün Yunanistan meclisince onaylandı.

Meclis Genel Kurulunda görüşülen anlaşmanın onaylanması için toplam 300 sandalyeden salt çoğunluğun olumlu oy kullanması gerekiyordu. SYRİZA partisinin 145 milletvekilinden gelen "evet" oylarının yanı sıra, koalisyondan ayrılan Bağımsız Yunanlılar partisinden Turizm Bakanı Elena Kundura, Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Katerina Papakonsta ve Thanasis Papahristopoulos, Nehir (Potami) partisinden Stavros Theodorakis, Yiorgos Mavrotas ve Spiros Likoudis, KİNAL Partisinden ayrılan Thanasis Theoharopoulos ve Potami partisinden ihraç edilen Spiros Danellis olumlu oy kullandı. 146 milletvekili olumsuz oy kullanırken Potami partisinden uzaklaştırılan Grigoris Psarianos çekimser oy kullandı.

Bu gelişmelerin sonucunda komşu ülkenin yeni ismi "Kuzey Makedonya" olarak kabul edidi. Anlaşmayla böylece Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin de önü açılmış olacak. - Atina

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:03 Kaynak: DHA

Makedonya, Dünya
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