Son Dakika Haberleri: Yunan Parlamentosu Makedonya'nın İsim Değişikliği Anlaşmasını Onayladı

Yunan Parlamentosu Makedonya'nın İsim Değişikliği Anlaşmasını Onayladı

1 saat önce

Yunan Parlamentosu, Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanmış olan Prespa Anlaşması'nı onayladı.

Yunan Parlamentosu Makedonya'nın İsim Değişikliği Anlaşmasını Onayladı, System.String[]
Yunan Parlamentosu, Makedonya Cumhuriyeti ile imzalanmış olan Prespa Anlaşması'nı onayladı. Makedonya'nın ismi Kuzey Makedonya olarak değişecek.

Yunan Parlamentosu Makedonya'nın isim değişikliği anlaşmasını onayladı. Yunan halkının karşı çıkmasına rağmen, Parlamento'da yapılan oylamada 146 oya karşı 153 oyla Prespa Anlaşması milletvekilleri tarafından onaylanarak 27 yıllık anlaşmazlık sona erdirildi.

Yunanistan, Makedonya'nın 1991 yılındaki bağımsızlığından bu yana ülke sınırları içerisinde aynı isimde bir bölgeye sahip oldukları için isim değişikliğini istiyordu. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Makedonya, Politika
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