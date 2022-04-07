Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı - Son Dakika
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Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı

07.04.2022 16:12
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı

Tekirdağ'da seyir halinde bulunan Yunanistan plakalı tır, önce kazaya karıştı sonra ise alev alev yandı.

Tekirdağ'da seyir halinde bulunan Yunanistan plakalı tır, önce kazaya karıştı sonra ise alev alev yandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolu Nusratfakı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametinden Süleymanpaşa istikametine doğru seyir halinde bulunan Yunanistan vatandaşı kontrolündeki Yunan plakalı tır, önünde seyir halinde bulunan araca arkadan çarpınca maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Depo patladı alev alev yandı

Kaza esnasında deposu patlayan tır bir anda alev aldı. Aracın alev almasıyla sürücü can havliyle kendini dışarıya atarak, kendi imkanlarıyla yanan tıra müdahale etmeye çalıştı. Yanan tırı gören diğer sürücüler de kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alev alan tırdaki yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadele ederek, çıkan yangını söndürdüğü tırdan geriye demir yığını kaldı. Tırdan çıkan alevler sebebiyle Malkara-Tekirdağ yolunda kısa süreli bir aksama yaşansa da yangın söndürüldükten sonra trafik akışı normale döndü.

Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza ve yangına ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı

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Yunanistan, Tekirdağ, Yunan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı - Son Dakika
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