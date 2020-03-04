Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi - Son Dakika

Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi

14 dakika önce

Yunan polisi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin Midilli limanına girmesini engelledi.

Yunan polisi AA'nın Midilli'de görüntü almasını engelledi, System.String[]

Yunan polisi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin Midilli limanına girmesini engelledi.

Yunanistan'ın Midilli adasında sığınmacı krizini yerinde takip eden AA muhabirinin, limanda bulunan ve sığınmacıları ana karaya taşıyacak askeri gemiyi görüntülemesine izin verilmedi.

Liman polisi, Türk basınının limana alınmaması yönünde talimat aldığını ileri sürdü.

Ulusal ve uluslararası diğer gazetecilerin liman bölgesine girmesine izin veren liman polisi, AA muhabirine, "Sizin burada haber yapma yetkiniz yok. Liman bölgesini terk edin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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