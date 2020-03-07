Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı - Son Dakika

Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı

6 saat önce

Yunanistan sınır birlikleri, akşam saatlerinde göçmenlere çok sert gazlı müdahalede bulundu.

Yunanistan sınır birlikleri, akşam saatlerinde göçmenlere çok sert gazlı müdahalede bulundu. Gazdan etkilenenlerin imdadına Sağlık Bakanlığı tarafından sınıra kurulan Sahra Hastanesi'nde görevli UMKE ekipleri yetişti.

Yunanistan sınır birlikleri göçmenlere son günlerin en sert müdahalesinde bulundu. Sınırda bulunan çok sayıda göçmen atılan gaz bombalarından etkilenerek fenalaştı. Çocuklar da dahil çok sayıda yaralıya ilk müdahale Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Gaz maskesi kullanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanları yaralılara müdahale edebilmek için büyük çaba sarf etti. Kendileri de gazdan etkilenen UMKE ekipleri yine de yaralılar müdahale de bulunmaya devam ediyor. Sınır hattında olaylar devam ediyor.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/İHA)

Yunan polisi gaza boğdu UMKE ekipleri kurtardı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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