Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor - Son Dakika

Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor

6 saat önce

Avrupa'ya giden kapıların açılmasıyla birlikte Yunan polisi birçok göçmeni öldürürken, Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye'de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.

Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor, System.String[]

Avrupa'ya giden kapıların açılmasıyla birlikte Yunan polisi birçok göçmeni öldürürken, Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye'de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye Avrupa ülkelerine gidilen sınır kapılarını göçmenlere açtı. Yunan polisi ise sert tedbirler alıp sınırı geçenlere hem gaz bombası hem de gerçek mermiyle müdahale etti. Bu müdahaleler sonucunda çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.


Yunan polisi bunları yaparken Türk polisi de göçmenlere hayati destek veriyor. Türk ordusunun terör örgütü PYD- YPG ve PKK ile mücadele etmek için girdiği Suriye'nin Tel Abyad kentinde şimdi Türk polisi, hemşiresi ve doktorları görev yapıyor. Türk polisleri orada yaşayan halka gıda ve giyecek yardımı yaparken, Türk doktor ve hemşireler de hastalara sağlık hizmeti veriyor. Bu hastalardan biri de gözlerinden rahatsız olan Suriyeli Muhammed Ahmet. Gözlerinden rahatsız olan Muhammed Ahmet, Tel Abyad'da kurulan hastanede tedavi edildi. - ADANA

Avrupa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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