Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti - Son Dakika

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Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti
31 dakika önce
Sığınmacılardan detaylar Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:14 Kaynak: AA
Sığınmacılardan detaylar
Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi
Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.
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