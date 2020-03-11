Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti - Son Dakika

Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti

31 dakika önce

Sığınmacılardan detaylar Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.

Sığınmacılardan detaylar

Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etmesi

Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara sapanla müdahale etmesi EDİRNE - Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti.

Yunan polisi Pazarkule'de sığınmacılara sapanla müdahale etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:14 Kaynak: AA
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