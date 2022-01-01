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Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir - Son Dakika

Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir

01.01.2022 22:10
Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir

Dört yıl önce Türkiye'de kaldığı cezaevinden kaçarak Yunanistan'da yaşamaya başlayan Sevan Nişanyan'ın Yunan makamları tarafından tutuklandığı açıklandı. Nişanyan'ın eşi İra Tzouro tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda Nişanyan'ın oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutuklandığı ve Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılarak, Türkiye'ye deport edileceği ifade edildi.

Nişanyan'ın eşi İra Tzouro'nun paylaşımı şöyle:

" Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere..29 Aralık 2021 de Yunan vatandaşı ile evli olması vesilesi ile aldığı oturumu yenilemeyen Yunanistan makamları, Sevan Nişanyanı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı. Pazartesi günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her Pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu Pazar 2 Ocak 2022 de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."

NE OLMUŞTU?

Dört yıl önce Türkiye'de kaldığı cezaevinden kaçarak Yunanistan'a geçen yazar Sevan Nişanyan, ekim ayında bu ülkede 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini açıklamıştı.

Ekim ayında yurtdışı gezisinin ardından Belgrad üzerinden Yunanistan'da yaşadığı Samos Adası'na dönmek isterken Yunanistan'da 'istenmeyen insan' ilan edildiğini öğrenen Sevan Nişanyan, gelişmeleri Youtube yayınında açıklamıştı.

Bu tepkinin Türkiye'nin baskısı sonucunda olabileceğini öne süren Nişanyan, "Yunanistan'daki makamların son yıllarda yaptığı yer adları çalışmasına Kuzey Yunanistan'ı da eklemesinden rahatsız olmuş olabileceğini" de şu sözlerle dile getirmişti:

"Türkiye'deki yer adlarıyla 10 sene kadar uğraştıktan sonra komşu ülkelerle de ilgilenme ihtiyacı hissettim. Geçen sene Kuzey Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın yer adlarını ki bu yer adlarının çok büyük bir bölümü Türkçe'dir. Kuzey Yunanistan'daki yer adlarının yarısı Bulgarca Yarısı Türkçe'dir. Yunanca hemen hemen yoktur. Onları da haritaya geçirme ihtiyacı duydum. Devletler açısından bu mahremine el atmak gibi bir şey. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yunan devleti 'ne yapıyor lan bu' duygusuna şiddetle kapılmıştır çünkü dünyanın bütün bürokratları kardeştir."

Sevan Nişanyan, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da 'Nişanyan: Gene göründü sürgün yolları...' ifadesine yer vermişti.

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Sevan Nişanyan, Ermenistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan polisi Sevan Nişanyan'ı tutukladı! Türkiye'ye deport edilebilir - Son Dakika


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