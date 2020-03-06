Yunan polisi sınırı geçenleri 'tespit edip tutuklamak için' mavi renkli tazyikli su sıkıyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç sınırında Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler, Yunan sınır muhafızları tarafından tazyikli suyla engelleniyor.

Kastanies Sınır Kapısı'na getirilen Yunan polis araçlarının sınırı zorlayan mültecileri püskürtmek için kullandığı tazyikli suda ara ara mavi renk karıştığı görüldü.

Renkli su kullanılmasına gerekçe olarak sınırı geçmeye başaranların "anında tespit edilmesi ve tutuklanması" olduğu belirtiliyor.

Yunan hükümeti, "sınırların ne pahasına olursa olsun korunacağını" söylüyor.

Yunan makamları, son 24 saat içinde 2 bin 900 mültecinin sınırı geçmesinin önlendiği ve sınırını geçmeyi başaran 24 mültecinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aynı açıklamaya göre son bir hafta içinde toplam 39 bin sınır geçme teşebbüsünün önlendiği ve sınırı geçerek gözaltına alınanların sayısının 254 olduğu belirtildi.

'Bir çok kişi İstanbul'a geri dönmeye başladı' iddiası

Sınırın Türkiye tarafında canlı yayınlar yapan Yunan televizyon muhabirleri ise sınır bölgesinde toplanan mültecilerin cep telefonlarına "İstanbul'a dönmek isteyenlere otobüsler tahsis edildiği" mesajları geldiğini ve bir çok mültecinin İstanbul'a geri dönmeye başladığını öne sürdüler.

Yunan basının bir bölümü gerek sınır bölgesine gerek Yunan adalarına "bir çok silahlı milliyetçi gurupların geldiğini ve sınırı geçmeye çalışanlara silahlarıyla terör estirdiklerini" iddialarına yer veriyor.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, bir televizyon kanalının programında konuşurken bu haberlere değindi ve "Sınırları koruma bahanesiyle üstlerine vazife edinen bazı silahlı gurupların toplanması gerekir" dedi.

AB: Sınırların açılması kabul edilemez

Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ortak açıklamalarında, Türkiye'nin sınırlarını mültecilere açma kararının "kabul edilemez olduğunu" ve "bu tip siyasi baskıların reddedileceğini" kaydetti.

Hırvatistan başkenti Zagreb'deki toplantı sonrası açıklama yapan bakanlar, AB'nin sınırdaki durumdan kaygı duyduğunu Türkiye'nin "siyasi amaçları için göç konusunda baskı yapmasını kesinlikle reddettiklerini" ifade etti.

'Yunan adalarında ve Meriç'teki ırkçı saldırıları kınıyoruz'

Faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ve Yunanistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun koordine ettiği The Racist Violence Recording Network (Irkçı Şiddeti Kayıt Ağı) adlı kuruluş, son dönemde Yunan adalarında ve Meriç'te mültecilere, sığınmacılara ve insani yardım kuruluşu çalışanlarına yönelik ırkçı saldırıları kınadı.

Yapılan açıklamada, Yunan yetkililerden gerekıli güvenlik önlemlerini almaları istendi.

Af Örgütü: Yunanistan insanlık dışı tedbirler alıyor

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'dan (Uluslararası Af Örgütü) yapılan açıklamada da Yunanistan'ın ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı "insanlık dışı tedbirler aldığı" belirtildi.