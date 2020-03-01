Yunan polisi tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere TOMA ile müdahale ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan polisi tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere TOMA ile müdahale ediyor - Son Dakika

Yunan polisi tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere TOMA ile müdahale ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından on binlerce göçmen sınır kapısına dayandı. Sınır kapısından göçmenleri ülkesine almak istemeyen Yunan güvenlik güçleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenlerin üzerine TOMA ile tazyikli su sıktı.

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından on binlerce göçmen Yunanistan sınır kapısına dayandı. Edirne Pazarkule sınır kapısında göçmenlere Yunan güvenlik güçleri tarafından sert müdahalede bulunuluyor. Yunan güvenlik güçleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenlerin üzerine TOMA ile tazyikli su sıktı.

GÖÇMENLERE TAZYİKLİ SU SIKTILAR

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Kastanies Sınır Kapısı'ndan içeri TOMA sokan Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine tazyikli su sıktı.

Bir yandan su sıkan Yunan asker ve polisleri bir yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı tampon bölgede zaman zaman silah sesleri de duyuldu. Göçmenler arasında yaralananlar olurken, taş atarak, Yunan güvenlik güçlerine karşılık vermeye çalıştıkları görüldü. Atılan gazdan çok sayıda göçmen etkilendi.

"DEFOLUN BURADAN" DİYEREK KARŞILADILAR

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa sınırlarını açmasının ardından 80 binden fazla göçmen karadan ve denizden Yunanistan'a geçti. Türkiye'nin yıllardır misafir ettiği göçmenleri Yunan vatandaşları sahillerde "Defolun buradan" bağırışlarıyla karşıladı. Kendilerini "medeniyetin beşiği" olarak gören ve her fırsatta insan haklarından dem vuran Avrupalılar, söz konusu göçmenler olunca iki yüzlülüğüne devam etti. Botlarda bulunan küçük çocuklar Yunanlıların tepkisi nedeniyle korkarken, polis ve güvenlik görevlileri olanları sadece izledi.

Yunan polisi tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere TOMA ile müdahale ediyor
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:29 Kaynak: AA
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