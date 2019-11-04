Son Dakika Haberleri: Yunan polisi TIR'daki soğutucuda 41 kaçak göçmen yakaladı
Son Dakika Dünya Yunan polisi TIR'daki soğutucuda 41 kaçak göçmen yakaladı

Yunan polisi TIR'daki soğutucuda 41 kaçak göçmen yakaladı

6 saat önce

Yunan polisi ülkenin kuzeyindeki otoyolda soğutmalı bir TIR’da sakalanan 41 canlı kaçak göçmen buldu.

Yunan polisi TIR'daki soğutucuda 41 kaçak göçmen yakaladı, System.String[]

Yunan polisi ülkenin kuzeyindeki otoyolda soğutuculu bir TIR'da saklanan 41 göçmen buldu. Polis yetkilileri göçmenlerin büyük kısmının Afgan olduğunu açıklarken soğutma sisteminin açık olmadığı tespit edildi. Göçmenler arasında yaralı bulunmuyor.


Polis, ülkenin kuzeyindeki İskeçe kentine yakın bir yerde otoyolda düzenli kontrolde bir TIR'ı durdurdu. Kaçak göçmenlerin tespit edilmesi üzerine şoför tutuklanırken göçmenler kimlik tespiti için polis merkezine götürüldü.

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Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:57 
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