Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, babasına kavuştu (2) - Son Dakika

MENİCE, TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Afganistanlı Menice Arapzade, Edirne'de kavuştuğu babası ile hasret giderdi. Küçük kız, "Babama kavuştuğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem yanımda olmadığı zaman kendimi çok kötü hissediyordum. Babam yanımda çok mutluyum. Ailem yanımda olmadığı zaman çok korktum ama anne babama kavuşacağıma inanıyordum. Babamı buldum, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ederim. Yunanistan'da olsaydım böyle bir şey yapmazlardı. Her çocuğa vuruyorlardı, annelerine vuruyorlardı. Ben annemi çok özledim hemen anneme gitmek istiyorum" dedi.

Türkiye'de okuyup Türkçe öğretmeni olmak istediğini söyleyen Menice, "Ben artık Yunanistan'a gitmek istemiyorum çünkü bize çok kötü davranıyorlar. Sınır kapılarını açıp bizi Avrupa 'ya da göndermediler" diye konuştu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Baba Seyid Arapzade de kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Arapzade, "Ben kızımı çok aradım ama sonunda buldum. Eşim ve 3 çocuğum Konya 'nın Ereğli ilçesinde kalıyoruz. Yunanistan'a geçtiğimizde bize çok kötü davrandılar. Kızımı orada kaybettim ama Türkiye'de buldum. Bundan sonra Türkiye'de yaşamak istiyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Bilgin Özbaş, Menice Arapzade'ye el yapımı bez bebek hediye etti. Özbaş, "Kızımız Menice'yi çok aradık ama sonunda bulduk. Afgan Arapzade Ailesi'nin Türkiye'de geçici oturma izni var. Edirne Valisi Ekrem Canalp 'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılayarak, Konya'ya göndereceğiz" dedi.

Menice, babası ile birlikte Konya'da olan annesi ile kardeşlerinin yanına gidecek.