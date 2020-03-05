Yunan polisinin ayırdığı 10 yaşındaki Menice, ailesine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan polisinin ayırdığı 10 yaşındaki Menice, ailesine kavuştu - Son Dakika

Yunan polisinin ayırdığı 10 yaşındaki Menice, ailesine kavuştu

6 saat önce

babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapzade, ailesinden ayrılarak bir grup göçmenle birlikte Türkiye'ye geri gönderildi.

Yunan polisinin ayırdığı 10 yaşındaki Menice, ailesine kavuştu, System.String[]

babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapzade, ailesinden ayrılarak bir grup göçmenle birlikte Türkiye'ye geri gönderildi. Ailesini kaybeden Menice, bugün babası Seyid Arazade ile buluştu.

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi.

Ailesini kaybeden Menice'nin durumunu gözyaşları dökerek DHA'ya anlatarak yardım istedi. Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken Menice Arapzede, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuşmuştu.

Minik Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri küçük kızı bulmak için harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü'nde devreye girmesiyle arama çalışmaları genişletildi.

TELEFONLA ULAŞTI

Haberin duyulmasının ardından küçük kızını arayan  babası Seyid Arapzade, Edirne'ye gelerek diğer Afganlı gruplara ulaştı. Yaptığı görüşmelerde kızının Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde olduğunu öğrendi. Baba Seyid Arapzade, telefon konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte kızıyla bulaşacağı alana gitti. Burada kızını bir süre bekleyen baba Arapzade, Menice'nın gelmesiyle birlikte  bir birin sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.  Gözyaşlarına hakim olamayan baba kız basın mensuplara yaptığı açıklamalarda çok mutlu olduklarını söylediler.

Buraya gidip kızına kavuşan Arapzade, kızını Yunanistan'da kaybetmesinin ardından İstanbul Otogar'ına gelerek 5 gündür aradığını söyledi. Seyid Arapzade, "Biz Yunanistan'a geçtikten sonra bizi Yunan polisi yakalayıp farklı araçlarla Türkiye'ye gönderdi. Kızımı çok aradım sonunda buldum çok mutluyum. Kızımı çok özledim onu çok aradım ama sonunda buldum. Ben Konya Ereğli'de kalıyorum. Menice'nın kardeşleri annesi de orada kızımı bekliyorlar. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

'ANNEME SARILMAYI ÖZLEDİM'

Menice, babasına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şimdi babama kavuştum, çok mutluyum. Çok üzüldüm, çok aradım ama sonunda babama kavuştum. Şimdi sıra annem ve kardeşlerime kavuşmak. Bir an önce anneme sarılmak istiyorum" dedi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği buluşma anının ardından araca binen baba-kız alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Baba Seyid detayı

Baba Seyid ile röp.

Telefonla kızını bulması

Kızı ile konuşması

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Seyid'in araca binmesi

Aracın gidişi

Kızına kavuşma anı

Menice'den arşiv

Baba kızın buluşması

Baba kız ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,


Yunanistan, Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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