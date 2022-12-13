Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç öldü

13.12.2022 15:27
Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç öldü

Yunanistan'da 20 euro'luk benzin parasını ödemeden kaçtığı için bir polis memuru tarafından vurularak ağır yaralanan Roman genç hayatını kaybetti.

Yunanistan'da 20 euro'luk benzin parasını ödemeden kaçtığı için bir polis memuru tarafından vurularak ağır yaralanan Roman genç hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 16 yaşındaki Roman bir gencin polisin ateş açması sonucu yaralanması, ülke genelinde büyük tepkiye yol açmıştı. Ülkede yaşayan Romanlar protestolarla tepkisini gösterirken, 34 yaşındaki polis memuru da hakim karşısına çıkmıştı. Yetkililer olayda ağır yaralanan gencin bugün ameliyata alındıktan sonra yoğun bakıma alındığını, hayati tehlikesi olduğunu kaydetti. Hastane yetkilileri, sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen gencin bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı. Roman toplumu sekreteri Antonis Tasios, Roman gencin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir gencin bu şekilde gitmesi haksızlık. Çok büyük bir acı çekiyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz pazartesi günü, 16 yaşındaki Roman genç 20 euro'luk benzin parasını ödemeden aracıyla benzin istasyonundan kaçmaya çalışırken kendisini takip eden motosikletli bir polis tarafından ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Olayın ardından Roman topluluğu tarafından başkent Atina ve Selanik başta olmak üzere bir çok kentte şiddetli protesto gösterileri yapılmış, bir polis memuru hafif yaralanmıştı.

Polis memuru verdiği ifadede, gencin kendisini takip eden motosikletlerden birine aracıyla çarpmaya çalıştığını, onu durdurmak için iki el ateş ettiğini söylemişti. Ekip arkadaşlarını korumak için ateş ettiğini iddia eden polis memuru, genci vurmak istemediğini ifade etmişti. Olay sonrası görevden uzaklaştırılan polis memuru, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasadışı yollarla silah kullanmakla suçlanıyor.

Yunanistan'da yerel kaynaklara göre son yıllarda birçok Roman genç suç işleyip kaçmaya çalıştıkları sırada polisle girdikleri arbede ve çatışmalarda yaralandı. - ATİNA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Selanik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunan polisinin vurduğu 16 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

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