Yunan Rahip Papanikolaou'dan Atina'da ilginç Ayasofya açıklaması - Son Dakika

Yunan Rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılmasının ardından Atina yönetimine karşı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rahip Papanikolaou "Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emri ile çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı. Ayasofya müze kalacağına, insanların saygı ile ziyaret edebilecekleri bir ibadethane olması daha iyidir" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'te ilk namazın kılınmasının ardından Türkiye'ye desteğini belirten bazı dini liderler açıklamalarda bulunmuştu. Yunan Rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte Yunanistan yönetimine tokat gibi açıklamalarda bulundu. "Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi" diyen Rahip Papanikolaou, Yunanistan tarihinde çok sayıda ibadet merkezinin kapatıldığını hatırlatarak, "Bizim için utanç verici ama gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı. Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emri ile çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı. Azizlerin hatıraları gümüş kutulardan çıkarılıp hükümet için maaşa dönüştürüldü" dedi.

"Aynı zamanda Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu" diyen Rahip Papanikolaou, tercih yapması gerekseydi kendisinin de ibadet kolaylığı bakımından Türklerin idaresini tercih edeceğini i ifade ederek, "Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyor. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama birini seçmek zorunda olsam Latin yerine Türk'leri seçerdim. Şimdi çok üzgün olduğunuz Ayasofya olayına dair. Şükürler olsun. Ayasofya müze kalacağına, çıplak kıyafetli turistler dolacağına şimdi insanların saygı ile ziyaret edebilecekleri, ayakkabılarını çıkarıp girdikleri bir ibadethane olması daha iyidir " açıklamasını yaptı.

"Şimdi söyleyin, 24 saat boyunca Ayasofya'ya kaç tane çıplak turist giriyordu" diyen Rahip konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sayısızca. İç çamaşırı gösteren kısa eteklerle. Yalan mı söylüyorum? Çünkü müzeydi. ve tüm o kirli turistler, umursamadan ve saygısızca giriyordu. Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Çıplak mı girebilecek misin? Hayır. Uzun bir elbise ve örtü ile gireceksin. Belki de bunu bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyabilirdi. Türkler korudu. "

(İHA)