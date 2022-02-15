Yunan Sağlıkçılardan Aşı Zorunluluğu Protestosu - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce sağlık çalışanı Corona virüsü aşısı zorunluğunu protesto etti. Meclis binasına yürüyen protestocular, aşı olmayan sağlık çalışanlarının işlerine dönmelerine izin verilmesini talep etti. Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilen ülkede yaklaşık 5 bin sağlık çalışanının aşısız olduğu tahmin ediliyor. Protestoya katılanlar arasında, aşı zorunluluğuna karşı Kanada'da kamyon sürücülerinin başlattığı 'Özgürlük Konvoyu' adlı eyleme destek verenler de oldu