Yunan Sahil Güvenliği, FETÖ şüphelilerini jet ski'yi bozup Türk karasularına bırakmış - Son Dakika

Yunan Sahil Güvenliği, FETÖ şüphelilerini jet ski'yi bozup Türk karasularına bırakmış

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanırken, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan eski askerler Emin Sekmen (28), Harun Bulut (28) ve Tuncay Kıvrak (29) tutuklandı.

Yunan Sahil Güvenliği, FETÖ şüphelilerini jet ski'yi bozup Türk karasularına bırakmış, System.String[]

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanırken, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan eski askerler Emin Sekmen (28), Harun Bulut (28) ve Tuncay Kıvrak (29) tutuklandı. Şüphelilerin, ifadesinde, cüzdanlarının Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince alındığını, jet ski'nin ise elektrik aksamının bozulduğunu ve anahtarına el koyulduğunu söylediği öğrenildi.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta, Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda 3 kişinin jet ski ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pırlanta Plajı açıklarındaki jet ski'de bulunan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 14 ay cezaevinden kaldıktan sonra tahliye edilen eski astsubay Emin Sekmen, 18 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski astsubay Harun Bulut ve 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan eski Denizci Üsteğmen Tuncay Kıvrak olduğu belirlendi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde kaçabilecek noktaları belirlemek için keşif yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TATİL AMAÇLI GELDİĞİMİZİ SÖYLEDİK'Şüphelilerin jandarmaya verdiği ayrıntılı ifade ortaya çıktı. Eski üsteğmen Tuncay Kıvrak, jandarmaya verdiği ifadesinde, kaçmak gibi bir amaçlarının olmadığını, jet ski ile açıldıktan sonra yönlerini kaybettiklerini söyledi. Bir süre sonra Yunan sahil güvenliğinin kendilerini durdurduğunu belirten Kıvrak, "Bizi bota alıp eşyalarımıza el koydular. Amacımızın spor olduğunu, tatil amaçlı geldiğimizi belirttik. Ancak eşyalarımızı alarak bizi Türk karasularına getirdiler" dedi.Emin Sekmen ise kendisine gelir yaratmak için jet ski alıp kiralamayı düşündüğünü söyleyerek, "Biz Çeşme'ye tatil yapmak için gelmiştik. Bir yandan da jet ski kiralama fikrimizi gerçekleştirecektik. Ancak bu şekilde beklemediğimiz olaylarla karşılaştık" dedi.'CÜZDANIMI ALDILAR'

Harun Bulut ise Emin Sekmen ile tatil için İzmir'e geldiklerini ve Tuncay Kıvrak ile İzmir'de tanıştıklarını belirterek, "Bir gün otelde kaldıktan sonra kumsalda çadır kurduk. Jet ski ile denizde vakit geçirmeyi sevdik ve devam ettirdik. Kiralamak pahalı olduğu için satın alıp hem kiralayıp para kazanmayı hem de kendimiz binmeyi düşündük. 54 bin liraya aldık ve her birimiz 18 bin lira ödedik. Pırlanta Plajı'ndan açıldık. Bir süre sonra 2 Yunan botu geldi ve silah doğrulttular. Bota çıktık, bize ters kelepçe yaptılar. Yunan sahil güvenlik personeli jet skiye geçerek elektrik kablolarını kesti ve anahtarları aldı. Benim de cüzdanımı aldılar. Daha sonra bileğimize takılı kelepçeleri bir yerinden kestiler ve Türk karasularına bıraktılar. Jet skiye binip kurtarılmayı bekledik. Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelerek bizi kurtardı" dedi.


Harun Bulut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan Sahil Güvenliği, FETÖ şüphelilerini jet ski'yi bozup Türk karasularına bırakmış - Son Dakika

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