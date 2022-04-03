Yunan Sahil Güvenliği'ne yönelik sözleriyle fenomen olan balıkçı İlker Reis, 500 kiloluk camgöz köpekbalığı avladı! - Son Dakika

Bu savaş değil katliam! Buça'da sokaklar kafalarından vurulmuş sivillerle dolup taştı

Gelibolu'da Saroz açıklarında kendisi gibi balıkçı olan 3 arkadaşıyla birlikte ava çıkan İlker Reisin oltasına bu sefer 500 kilogram ağırlığında 6 yüzgeçli dev köpek balığı takıldı.

YARIM SAAT BOYUNCA NEFES KESEN MÜCADELE

600 metre derinlikte İlker Reisin oltasına takılan köpek balığını yukarıya çekebilmek tam yarım saat sürdü. Suyun üzerinde belirdiğinde büyüklüğüyle balıkçıları bile şaşırtan köpekbalığı ağzındaki kancadan kurtarılıp yeniden mavi sulara salındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'in, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliği'ne yönelik sözleriyle sosyal medyanın gündemi olmuştu. Bir anda fenomen haline gelen İlker Reis'in sosyal medyadaki videoları da milyonlarca takipçisi tarafından ilgi görüyor.