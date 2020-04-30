Yunan Sahil Güvenliği Pakistanlıları ölüme itti - Son Dakika

Muğla kıyısından Yunan adalarına geçiş yapmak için botlarla açılan 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, Yunan sahil güvenlik ekiplerince gece saatlerinde Türk karasularına itilerek akıntıya terk edildi.



Muğla kıyısından gece saatlerinde bindikleri lastik bot ile Yunan karasularına giren 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin geri itmesi ile büyük tehlike yaşadı. Bodrum kıyı şeridinden lastik bota bindikleri tahmin edilen 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen Yunan karasularına girdiklerinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldular. Pakistanlı göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına kadar getirdikten sonra akıntıya terk edildiler.



112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı yapan Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu alana hareket eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Datça İnce Burun açıklarında düzensiz göçmenleri alarak kurtardı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA