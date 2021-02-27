Yunan sahil güvenliği tarafından değerli eşyaları alınıp denize itilen 12 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yunan sahil güvenliği tarafından değerli eşyaları alınıp denize itilen 12 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

27.02.2021 07:32
Yunan sahil güvenliği tarafından değerli eşyaları alınıp denize itilen 12 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince değerli eşyaları alınarak can salına konulup geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kaçak göçmen, Türk Sahil güvenliği tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince değerli eşyaları alınarak can salına konulup geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kaçak göçmen, Türk Sahil güvenliği tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İki gün önce Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkii açıklarında, can salı içerisinde göçmenlerin olduğunu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Can salının bulunduğu yere gelen ekipler, can salına yanaşarak aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenlerin, üç aileden oluşan Suriyeli sığınmacılar olduğu tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, göçmenlerin üzerlerinde bulunan cep telefonu, para ve ziynet eşyaların Yunan Sahil güvenlik ekiplerince alınarak geriye itildikleri öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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