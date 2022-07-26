Yunan Sahil Güvenliği, yelkenli tekneyi taciz etti, Türk askeri "rotanızı değiştirmeyin, tam yol ileri" dedi

İstanbul'da başlayan Bodrum'da son bulan 51. Deniz kuvvetleri kupası uluslararası açık deniz yat yarışını Yunan askerleri Bodrum açıklarında taciz etti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tacizi edilen tekneye anons geçerek "Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarış bırakmayın, tam yol ileri" diyerek Yunan askerini püskürttü.

İstanbul'da başlayan Bodrum'da son bulan 51. Deniz kuvvetleri kupası uluslararası açık deniz yat yarışındaki tekneleri taciz eden Yunan askerleri yarış teknesini batırmak için defalarca teknenin üzerine sahil güvenlik botunu sürerek 9 mürettebatın hayatını tehlikeye attı. Yunan askerlerinin tacizi üzerine, Türk sahil güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalamaya başladı.

DÜMENİ KIRMAYIN TAM YOL İLERİ

İstanbul'dan yola çıkan yelkenli tekneler yarışların son etabında Bodrum açıklarında Yunan askerleri tarafından taciz etmeye başladı. Özellikle Bayrak kırmızısı olan "Good Day sunshine" isimli yelkenli tekneyi gözüne kestiren Yunan Sahil Güvenlik ekibi tekneyi taciz etmeye başladı. Bir kaç kaç kere batırmaya çalıştığı yarış teknesinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekibi yetişti. Yelkenliyi batırmak için ardı ardında önünden geçerek dalga yaptı. Tekneyi alabora etmek için defalarca tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri burası "Yunan Kara suları çıkın denizimizde" diyerek telsizden anons geçti. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Türk sahil güvenlik ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden anons geçerek, "Dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarışı bırakmayın tam yol ileri diyerek" yarışa katılan tekneleri uyardı. Bunun üzerine taciz edilen yelkenli tekne kaptanı Murat Tan yapılan tüm tacizlere rağmen dümenini kırmayarak yoluna devam etti.

"SAHİL GÜVENLİĞİN ANONSUNUN ARDINDAN HAÇLI ORDUSU GELSE ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEYİZ"

Yelken antrenörü Murat Tan, Yunan Sahil Güvenlik ekibinin defalarca tacizine maruz kaldıklarını ifade ederek "51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafe geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzu da Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Sahil Güvenlik botlarımız onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldiler. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlarda bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz tek bayrak kırmızısı tekne belki de onu görerek geldiler. 30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik. Dümenimiz arızalı, acil durum dümeniyle mücadele ediyoruz. Ekip rüzgardan dolayı tutunmaktan zorlanıyor. Dalga oluşturuyorlar, riskli ortam yapıyorlar ve bu arada motorumuz çalışmıyor sadece yelkenimiz var. Sahil Güvenlik geldi komutan telsizden anons geçti, yarışan tekne sakın rotanı değiştirme. Biz de telsizden rotamızı değiştirmeyeceğiz dedik. Haçlı ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz. Teknede 9 kişiydik bizin için çok heyecanlı ve korkutucuydu. Yaptıkları dalgadan dolayı biraz su aldık. Bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı" dedi.

Oğuzhan Uçoğlu, "Korku dolu bir 30 dakika yaşadık. Bu kadar ciddi bir şey daha önce yaşamadık. Batırmaya çalıştılar, gerçekten ürkütücüydü. Türk Sahil Güvenlik ekibinin rotanızı değiştirmeyi deyince biz rotamızda kaldık" diye konuştu.

İsmail Kaan Bozkurt, "Yunan tacizine maruz kalmak beni çok korkuttu. Çok hızlı ve süratli şekilde üzerimize tehlikeli hamleler yaptılar" şeklinde konuştu.Öte yandan, cep telefonuyla çekilen görüntülerde Yunan Sahil Güvenliğin yaptığı tacizi gözler önüne serdi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür - İHA)