Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.

Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı. Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu. Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı. Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göçmenleri taşıyan botun görüntüsü

-Yunan ekiplerinin bota müdahalesi

-Yunan ekiplerinin göçmenlere vurması

-Yunan ekiplerinin havaya ateş açması

-Yunan gemisinin yanından hızla geçmesi

-Detay

Haber:  Ersin ERCAN/ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada
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