Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika

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Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada
6 saat önce
Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:38 Kaynak: DHA
Yunan sahil güvenliğinin göçmen teknesini batırmaya çalıştığı anlar kamerada
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