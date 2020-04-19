Yunan sahil güvenliğinin ölüme terk ettiği 10 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunan sahil güvenliğinin ölüme terk ettiği 10 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince lastik botlarının motoru sökülerek, Türk karasularına terk edilen 10 kaçak göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince lastik botlarının motoru sökülerek, Türk karasularına terk edilen 10 kaçak göçmen, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince lastik botlarının motoru sökülerek, Türk karasularına itilerek bırakılan 10 kaçak göçmeni kurtardı. Türk karasularına girerek ihlal yaptığı belirlenen 3 Yunan sahil güvenlik botu ise, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılan 10 kaçak göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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