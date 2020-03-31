Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

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