Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti - Son Dakika

İnsan hakları ihlalini sürdüren Yunan sahil güvenlik botları, 48 sağınmacıyı Türk kara sularına dönmeye zorladı.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının çaresizliğe terk ettiği göçmenleri kurtarmayı sürdürüyor.

Yunanistan makamları tarafından 29 Nisan Çarşamba günü saat 06.10'da, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında göçmen botu olduğu bilgisi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Yunan makamlarından alınan bilgi üzerine olay yerine intikal eden Türk sahil güvenlik botları, söz konusu göçmen botunun Yunanistan tarafında olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Yunan sahil güvenlik botlarının göçmenleri kurtarmak yerine göçmen botu etrafında yaptığı tehlikeli manevralarla göçmenlerin hayatını tehlikeye attığı anlar, Türk sahil güvenlik ekiplerince görüntülendi.

Motoru bozulan ve benzinine el koyularak Türk kara sularına dönmeye zorlanan göçmen botundaki 25'i Afgan, 22'si Kongo ve biri İran uyruklu toplam 48 sağınmacı, bir kez daha Türk sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.