Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı - Son Dakika

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

6 saat önce

Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı, System.String[]

Bodrum bölgesinde Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından sürülerek çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Türk sahil güvenlik botu tarafından Yunan unsurunun Türk kara sularından çıkarılması sırasında 2 bot arasında sürtme yaşandı.

Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botunun kararlı manevraları üzerine Türk kara sularını terk etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, tüm unsurlarıyla denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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