Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika

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Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı
6 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına döndürülen 53 sığınmacıyı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:12 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına döndürülen 53 sığınmacıyı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Akköy Mahallesi Taşburun açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlandı.
Bottakilerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 53 sığınmacıyı kurtardı.
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