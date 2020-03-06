Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına döndürülen 53 sığınmacıyı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına döndürülen 53 sığınmacıyı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Akköy Mahallesi Taşburun açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlandı.

Bottakilerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 53 sığınmacıyı kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dönmeye zorladığı sığınmacılar kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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