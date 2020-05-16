Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik'i... - Son Dakika

Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik'i...
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından açık denizde ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.
Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından açık denizde ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edildi. Lastik bot içerisindeki 19'u erkek, 5'i kadın, 2'si çocuk 15 Afganistan, 8 Orta Afrika ve 3 Somali uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen açık denizden kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenlerin tek tek ateşleri ölçüldü daha sonra düzensiz göçmenler Küçükkuyu Limanına getirildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:01 Kaynak: İHA
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