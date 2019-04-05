Yunan Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
51 dakika önce
Yunanistan Donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Yunanistan
Donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemi Karadeniz
'e açıldı.
Yunanistan Donanmasına ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS 'Ritsos' sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne açılmıştı. Gemi saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.
Saldırı gemisi yaklaşık 45 dakikada FSM Köprüsüne ulaştı. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görüldü.
Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
Görüntü Dökümü
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-Yunan savaş gemisinden detay görüntü
-Savaş gemisindeki bayraktan detay görüntü
-Geminin arka kısmında bulunan silahlardan detay görüntü
-Sahil güvenlik botundan detay görüntü
-Boğazdan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:00 Kaynak: DHA
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