Yunan Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Yunanistan Donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Yunanistan
Donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemi Karadeniz
'e açıldı.
Yunanistan Donanmasına ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS 'Ritsos' sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne açılmıştı. Gemi saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.
Saldırı gemisi yaklaşık 45 dakikada FSM Köprüsüne ulaştı. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görüldü.
Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:54 Kaynak: DHA
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