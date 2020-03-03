Yunan savaş gemisi Meis Adası önlerinde - Son Dakika
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Yunan savaş gemisi Meis Adası önlerinde

6 saat önce

Antalya'da göçmen hareketliliği devam ederken, Kaş'a 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Meis Adası'nda güvenlik önlemi arttı.

Yunan savaş gemisi Meis Adası önlerinde, System.String[]

Antalya'da göçmen hareketliliği devam ederken, Kaş'a 2.1 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Meis Adası'nda güvenlik önlemi arttı.

Kaş'a gelen göçmenler sabah saatlerinden itibaren deniz kıyısına inerek, geçiş için beklemeye başladı. 40 kişilik Afgan ve 30 kişilik Suriyeli grup karada beklemeye devam ediyor.

Yunanistan'ın müdahalesi sonucu denizin ortasında botlarda mahsur kalan mülteciler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla Kaş'a döndü.

Öte yandan, Meis Adası'nda güvenlik önlemi arttı. Yunan güvenlik makamları botları adaya yaklaştırmazken, Yunan sularına giren göçmenler Meis önlerinde çevriliyor. Kaş ile Meis arasında Yunan sularında bir savaş gemisi ile 3 zodyak bot görüldü. Gemi ve botların devriye görevi yaptığı anlaşıldı.

(İHA)

Yunanistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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