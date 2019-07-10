Son Dakika Haberleri: Yunan savaş gemisinde ilginç detay
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Yunan savaş gemisinde ilginç detay

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.

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Çanakkale, Güncel
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.

Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege Denizi'ne sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
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