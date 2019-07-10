Yunan savaş gemisinde ilginç detay
1 saat önce
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Çanakkale Boğazı Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti. Yunanistan
Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege Denizi
'ne sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE
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