Son Dakika Haberleri: Yunan savaş gemisinde ilginç detay
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Yunan savaş gemisinde ilginç detay

1 saat önce

- Yunan savaş gemisinde ilginç detayÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.

Çanakkale, Genel
- Yunan savaş gemisinde ilginç detay
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege denizine sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara denizine doğru yol aldı.
Yunan savaş gemisinde ilginç detay
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
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