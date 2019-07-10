Yunan savaş gemisinde ilginç detay
1 saat önce
- Yunan savaş gemisinde ilginç detayÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
- Yunan savaş gemisinde ilginç detay
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı
'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç bir detay dikkati çekti. Yunanistan
Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Ege
denizine sahil güvenlik botları eşliğinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkat çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara
denizine doğru yol aldı.
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