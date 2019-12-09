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Yunan savaş uçaklarının Türk savaş gemilerine kilitlendiği iddiası
6 saat önce
Yunanistan savunma bakanlığına ait olduğu iddia edilen görsellerde Yunan savaş jetlerinin Ege üzerinde Türk fırkateynine kilitlendiği dikkat çekti.
Yunanistan savunma bakanlığına ait olduğu iddia edilen görsellerde Yunan savaş jetlerinin Ege üzerinde Türk fırkateynine kilitlendiği dikkat çekti.
Yunan savunma muhabiri Yannis Nikitas tarafından paylaşılan iki ayrı fotoğrafta, Yunan savaş jeti Mirage'ın Türk savaş gemisi olduğu iddia edilen bir fırkateyne kilitlendiğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:59
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