Son Dakika Haberleri: Yunan savaş uçaklarının Türk savaş gemilerine kilitlendiği iddiası
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Yunan savaş uçaklarının Türk savaş gemilerine kilitlendiği iddiası

6 saat önce

Yunanistan savunma bakanlığına ait olduğu iddia edilen görsellerde Yunan savaş jetlerinin Ege üzerinde Türk fırkateynine kilitlendiği dikkat çekti.

Yunan savaş uçaklarının Türk savaş gemilerine kilitlendiği iddiası, System.String[]

Yunanistan savunma bakanlığına ait olduğu iddia edilen görsellerde Yunan savaş jetlerinin Ege üzerinde Türk fırkateynine kilitlendiği dikkat çekti.


Yunan savunma muhabiri Yannis Nikitas tarafından paylaşılan iki ayrı fotoğrafta, Yunan savaş jeti Mirage'ın Türk savaş gemisi olduğu iddia edilen bir fırkateyne kilitlendiğini gösteriyor.

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Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:59 
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