Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti - Son Dakika Dünya

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

6 saat önce

Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti, System.String[]

Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.


Suriye'nin İdlib şehrinde, perşembe akşamı Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırı sonrası 33 Türk askeri hayatını kaybederken, 32 asker de yaralandı. Bu saldırı sonrası Ankara artık kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmuyor. Göçmenler kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:50 
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