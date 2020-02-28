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Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti
6 saat önce
Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Suriye'nin İdlib şehrinde, perşembe akşamı Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırı sonrası 33 Türk askeri hayatını kaybederken, 32 asker de yaralandı. Bu saldırı sonrası Ankara artık kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmuyor. Göçmenler kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:50
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