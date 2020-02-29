Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (3) - Son Dakika

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

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Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?