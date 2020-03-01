Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (2) - Son Dakika

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Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (2)
6 saat önce
Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:52 Kaynak: AA
Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
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