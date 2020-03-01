Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (2) - Son Dakika

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (2)

6 saat önce

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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