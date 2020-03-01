Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (3) - Son Dakika

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (3)

6 saat önce

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombalara atıp, su sıkarak müdahalede bulunuyor.

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombalara atıp, su sıkarak müdahalede bulunuyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (3)

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]