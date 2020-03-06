Yunan sınırında bekleyişin 8. günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sınırında bekleyişin 8. günü - Son Dakika

Yunan sınırında bekleyişin 8. günü

7 saat önce

Sınır kapılarının açık tutulmasıyla göçmenlerin sınıra akını sürüyor.

Sınır kapılarının açık tutulmasıyla göçmenlerin sınıra akını sürüyor. Bugün 8. gün ve sınırı geçenlerin sayısı 140 bini aştı.

Avrupa hayaliyle umuda yolculuk için bekleyişin 8. günü. Yunanistan sınırından geçerek istedikleri ülkeye ulaşmak isteyen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Kimileri sınırdan geçmeyi başarırken, kimileri de geçebilmek için çabalıyor. Meriç Nehri kenarında beklemeye devam eden göçmenler, soğuk havadan korunmak ve geceyi geçirmek için kendilerine küçük çadırlar kurdu. Avrupa'ya kapıların açıldığı ilk günlerde binlerce mültecinin akın ederek Yunanistan'a geçtiği Doyran köyünde de sessizlik hakim. Mültecilerin bölgeden ayrılmasının ardından İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri, Doyran köyünde temizlik çalışmalarına başladı.Bu kapsamda ekipler, göçmenlerin nehir kıyısında toplandığı ormanlık ve açık alanlarda biriken çöpleri iş makineleriyle temizledi.

(İHA)

Yunan sınırında bekleyişin 8. günü

Yunanistan, Doyran, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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