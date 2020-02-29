Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı.

Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

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