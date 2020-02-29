Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı.

Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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