Yunan tarafından can salıyla Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı
İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 2 ayrı can salı içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk Karasularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki 36 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi. Aynı bölgede bir süre sonra Yunan kuvvetlerince Türk sularına itilen lastik bottaki 21 göçmen daha kurtarılarak kıyıya getirildi. Her iki olayda kurtarılan 57 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:18 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yunan tarafından can salıyla Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 21:04 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu 19:26 Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu