Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi - Son Dakika
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Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi

25.04.2022 14:53
Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi

Yunanistan'dan Kapadokya'ya gelen bir grup turist, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i ziyaret etti.

Yunanistan'dan Kapadokya'ya gelen bir grup turist, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üçüncü derece arkeolojik sit alanı konumunda, içinde kayadan oyma çok sayıda oda, kilise, hayvan barınakları ve tünellerin yer aldığı Kayaşehir'in ziyarete açık kısımları turistleri ağırlıyor.

Tarihi alanı gezen Yunan turist kafilesi, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, turistlere bölgede rehberlik eden acente yetkilisi Stefanos Hadjimanolis, yaz aylarında ülkesinden çok sayıda turistin alanı ziyaret edip bölgede hareketlilik oluşturacağını belirterek, "Bizim için Kapadokya sadece balonlar değil, dini, tarihi ve kültürel anlamda önemli bir turizm adresi. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak bu mekanın gelecek yıllarda yüz binlerce turist ağılayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turistlerden Venieris Dimitris ise bölgenin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin arasında gezinti yapmaktan keyif aldığını anlatarak, "Burası gerçekten harika bir yer. Gördüklerimizden hepimiz çok etkilendik. Buranın tanıtımının artması ile hem bölgeye hem de Kayaşehir'e daha fazla Yunan turist kafilesinin geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi
Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi
Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi

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Yunanistan, Kapadokya, Kayaşehir, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi - Son Dakika


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