Yunan uçaklarından Türk F-16'lara taciz - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan uçaklarından Türk F-16'lara taciz

28.08.2022 15:53

Yunan uçakları tarafından Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk F-16'larına radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Yunan uçakları tarafından Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk F-16'larına radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları aktarıldı. Yunanistan tarafından yapılan söz konusu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğunu belirten kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını ifade etti. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi
Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan uçaklarından Türk F-16'lara taciz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
14:31 Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı
14:17 Rusya dediğini yaptı! ABD yapımı HIMARS'ları ve Ukrayna'daki dev mühimmat deposunu imha ettiler
13:54 Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu
13:40 MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi
13:34 Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar
13:05 Ticaret Bakanı Muş'tan "ihracat payı" açıklaması: 20 yılda 4 kattan fazla arttı
12:52 Nişan fotoğrafı çekiminde üzerine yıldırım düşen damat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 15:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yunan uçaklarından Türk F-16'lara taciz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement