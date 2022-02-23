Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2) - Son Dakika

YARALANAN BALIKÇI TABURCU EDİLDİ

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu bacağından saçmayla yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Sözal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sözal daha sonra verdiği ifadede, rutin avcılık yaptıklarını belirterek, "Bu sırada Yunan unsurlarınca önce molotofkokteyli atıldı. Ardından ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Kaptan köşküne sığınmamızdan sonra da ateşe devam edildi. Sonrasında da kurtarıldık" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,