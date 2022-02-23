Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2) - Son Dakika
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Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2)

23.02.2022 13:15
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2)

YARALANAN BALIKÇI TABURCU EDİLDİİzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu bacağından saçmayla yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Sözal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

YARALANAN BALIKÇI TABURCU EDİLDİ

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu bacağından saçmayla yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Sözal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sözal daha sonra verdiği ifadede, rutin avcılık yaptıklarını belirterek,  "Bu sırada Yunan unsurlarınca önce molotofkokteyli atıldı. Ardından ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Kaptan köşküne sığınmamızdan sonra da ateşe devam edildi. Sonrasında da kurtarıldık" dedi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2)
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2)
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Yunanistan, Türk balıkçı teknesine ateş açtı! 1 kişi yaralandı Yunanistan, Türk balıkçı teknesine ateş açtı! 1 kişi yaralandı YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI

Çeşme Devlet Hastanesi, Yunanistan, Karaburun, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (2) - Son Dakika
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